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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع وضع صناديق القمامة الصديقة للبيئة بشوارع بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية في شوارع مدينة بنها، لمتابعة توزيع 70 صندوق على شوارع المدينة وذلك في إطار الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة بنها ، بحضور المهندسعلي عبد الستار رئيس مدينة بنها حيث تفقد شوارع كورنيش النيل و8 وطريق الرملة وسعد زغلول وفريد ندا. 

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وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تعميم التجربة اعتبارا من يوليو القادم بمدن وأحياء المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة النباشين والحفاظ على الشكل الجمالي للمدن والأحياء، بالإضافة إلى نظافة الحدائق والميادين العامة. 


ولفت إلى أن هذه المنظومة تعد حديثة من نوعها، حيث تم توريد صندوق صديق للبيئة ذو غطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس لمنع النباشين من العبث فيه، وتم تجهيز 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من الصناديق. 


وأهاب الهجان بالمواطنين بالالتزام بما يتم من أعمال للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ونظافة الحدائق العامة والميادين التي تم إنشاؤها على مستوى المدن والأحياء .

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