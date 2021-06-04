اليوم .. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه بمدينة شبرا الخيمة اليوم الجمعة لمدة 8 ساعات من العاشرة مساءاً وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت بسبب قيام شركة مياه القاهرة بتنفيذ أعمال توسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة.

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وناشد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مديري المستشفيات الواقعة بنطاق المدينة تدبير احتياجاتها من المياه و عدم استخدامها للمياة بعد الضخ مباشرة نتيجة لزيادة نسبة الكلور.

وأضاف رئيس شركة المياه أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الإنتهاء من إصلاح العطل مقدما اعتذارا للمواطنين عن قطع المياه معللا السبب بأن ذلك يكون في حالات الأعطال المفاجئه وكسر المواسير والخطوط أو أعمال الصيانة. وطمأن مجاهد المواطنين من عدم الخوف حال وجود عكارة في المياه عقب ضخها.