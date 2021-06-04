عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات

محطة مياه
محطة مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه بمدينة شبرا الخيمة اليوم الجمعة لمدة 8 ساعات من العاشرة مساءاً وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت بسبب قيام شركة مياه القاهرة بتنفيذ أعمال توسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة.

أقرا أيضا:
بعد مرور 7 سنوات .. القليوبية تتسلم أرض الحقل الإرشادي بشبين القناطر لإقامة مشروعات خدمية
وناشد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مديري المستشفيات الواقعة بنطاق المدينة تدبير احتياجاتها من المياه و عدم استخدامها للمياة بعد الضخ مباشرة نتيجة لزيادة نسبة الكلور.
وأضاف رئيس شركة المياه أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الإنتهاء من إصلاح العطل مقدما اعتذارا للمواطنين عن قطع المياه معللا السبب بأن ذلك يكون في حالات الأعطال المفاجئه وكسر المواسير والخطوط أو أعمال الصيانة. وطمأن مجاهد المواطنين من عدم الخوف حال وجود عكارة في المياه عقب ضخها.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية شبرا الخيمة القليوبية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع وضع صناديق القمامة الصديقة للبيئة بشوارع بنها

محافظ القليوبية يشدد على سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقا للجداول الزمنى

بعد مرور 7 سنوات .. القليوبية تتسلم أرض الحقل الإرشادي بشبين القناطر لإقامة مشروعات خدمية

محافظ القليوبية : القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية

ترشيحاتنا

الأرجنتين تتعادل أمام تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الكويت.. الشرطة تقبض على وافد عربي تحرش بطفلة

الكويت.. اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع في واجهة مجمع تجاري.. فيديو

مستشارا بايدن وماكرون يبحثان تعزيز الناتو ومحاربة الهجمات السيبرانية

المندوه يكشف عن خطة لجنة لحل أزمات الزمالك ويوجه رسالة لـ فريق السلة

كنز يؤدي إلى كارثة.. علاقة جديدة بين الماس والزلازل القوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

الكويت.. اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع في واجهة مجمع تجاري.. فيديو

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ