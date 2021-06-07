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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكين: أمريكا تبني تحالفًا لمساءلة دول كبرى تؤوي القراصنة

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

اتهمت واشنطن، قراصنة لهم صلات بروسيا وفقا لادعائها، بتنفيذ هجمات الاختراق الأخيرة ضد شركة كولونيال بايبلاين وفرع الولايات المتحدة لشركة برازيلية كبرى منتجة للحوم، دون تقديم أدلة تدعم مزاعمها.

 

ونفت روسيا بانتظام أنها تنفذ هجمات قرصنة ضد الولايات المتحدة، واقترحت توسيع التعاون السيبراني.

 

وأعلن أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل على بناء تحالف دولي لمحاسبة الدول التي تؤوي قراصنة برامج الفدية.

البيت الأبيض: ملف تورط روسيا في هجمات الفدية ضمن مباحثات بايدن وبوتين

برمجيات الفدية الخبيثة تواصل الهجوم على مؤسسات وشركات عالمية

وقال بلينكين في جلسة استماع بمجلس النواب الامريكي بشأن طلب ميزانية وزارة الخارجية لعام 2022 يوم الاثنين: "هذه لحظة حاسمة للولايات المتحدة وقيادتنا العالمية".

 

وأضاف الدبلوماسي الامريكي: "يتعين علينا إعادة تنشيط تحالفاتنا وشراكاتنا، والتغلب على الصين، والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد ضد أولئك الذين يسعون لتقويضه"، مشيرًا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها “التصدي للنشاط الخبيث من خلال خصومنا”.

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