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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وكيل الصحة يتحدث عن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الصحة السعودية تكشف
الصحة السعودية تكشف سبب تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا

رد الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة السعودية لشؤون الصحة الوقائية، على تساؤلات بشأن تأخر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

 

وقال عبدالله عسيري إنه فيما يتعلق بالجرعة الثانية، وفي ظل عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات، تسعى السعودية إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة للخروج من الجائحة بأسرع وقت ممكن مع توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة.

 

وتابع وكيل الصحة "لذلك فالأهداف المرحلية هي تطعيم 70% ممن بلغ 18 عامًا وأكبر بجرعة واحدة على الأقل بنهاية يوليو 2021"، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.

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وأضاف عسيري أنه سيتم "جدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الجرعة الأولى للفئات عالية الخطورة.. وتشمل حاليا: من بلغ 60 سنة وأكبر، السمنة المفرطة، زراعة الأعضاء، السرطان النشط وفشل الكلى، وقد تضاف لهم فئات أخرى تباعًا حسب التقييم".

السعودية وزارة الصحة لقاح كورونا الجرعة الثانية عبدالله عسيري فيروس كورونا الصحة السعودية

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