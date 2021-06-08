حققت 155ألف جنيه.. ليلى علوى تحافظ على المركز الثانى بـ ماما حامل

حقق فيلم “ماما حامل” بطولة الفنانة ليلي علوى إيرادات بلغت قيمتها 155 ألف و341 جنيها أمس الاثنين وذلك بعد عرضه منذ اسبوع تقريبا ليحتل المركز الثانى فى قائمة أفضل إيرادات ضمن أفلام عيد الفطر.

وجاء فيلم “ماما حامل” ليحتل المركز الثانى بعد فيلم “احمد نوتردام” وتفوق على فيلم ديدو الذى جاء فى المركز الثالث وفيلم ثانية واحدة الذى جاء فى المركز الرابع.

صناع فيلم ماما حامل

كان صناع فيلم ماما حامل قرروا إطلاق الفيلم في دور العرض بمصر والعالم العربي، ابتداء من 2 يونيو، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة، ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

برومو فيلم ماما حامل

وطرح الإعلان الرسمي لـ فيلم “ماما حامل” ، وهو ينتمي إلى النوع الكوميدي، ويشهد عودة للنجمة ليلى علوي في شخصية جديدة، بالإضافة إلى أنه يضم بطولة جماعية لكل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.

يناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.



ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصري والخليجي، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

أبطال فيلم ماما حامل

فيلم “ماما حامل” من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.

ملخص أحداث فيلم ماما حامل

خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عندند علمهم بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.