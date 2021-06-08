وزير السياحة لـ«نظيره الأردني»: مستعدون لتذليل أي إشكاليات لزيادة الحركة الوافدة من المملكة

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التبادل السياحي بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، ومهند غش المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.

واستهل «العناني» اللقاء بالترحيب بالسفير، وتهنئته على توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، متمنيًا له النجاح والتوفيق في عمله، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن الأردن تأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار، استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين خاصة في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

وأكد سفير المملكة الاردنية الهاشمية بالقاهرة، أن مصر دولة شقيقة وتربطها بالأردن علاقات قوية، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتا إلى أهمية إستغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما. كما أشار إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحى بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية، إضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأعرب «العناني»، عن تطلعه لاستقبال نظيره الأردنى في مصر لعقد المزيد من المناقشات حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

