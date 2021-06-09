عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقعت فى الترعة.. ليلى علوي تكشف أهم الصعوبات في أعمالها الفنية ..فيديو

الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي

قالت الفنانة ليلى علوي إنني مريت بظروف صعبة في بداية التصوير بفيلم "المصير" مع المخرج يوسف شاهين ولكنها سرعان ما تلاشت في بداية التصوير.

ليلى علوي : مبعرفش أنام إلا بعد التحضير بشكل جيد لعملي..فيديو

وأضافت ليلى علوي خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية النهار أنه خلال تصوير فيلم إنذار بالطاعة جرحت يدي في الزجاج وتوقف التصوير وتم نقلي للمستشفى للعلاج . 

 

وتابعت الفنانة ليلى علوي أنني وقعت فى الترعة في فيلم "خرج ولم يعد" ولكن أى صعوبات أخرى لا أتذكرها.

 

وأشارت ليلى علوي إلى أنني “مبفتكرش المنافسة لحاجتين لأن وقت ما بيحصل حاجة بكون مركزة في شغلى وحياتي ومسئولياتى ولما ببص لغيري بفرحله أكتر من نفسي وأيضا مبفتكرش أى حاجة تضايقني سواء في حياتي العامة أو الفن”.

 

وقالت الفنانة ليلى علوي إن الدولة كلها لازم تقف ضد سرقات الأفلام التي تحدث لأنها صناعة هامة.

 

 

الفنانة ليلى علوى الأفلام ليلى علوي يوسف شاهين خرج ولم يعد برنامج كلمة أخيرة

موضوعات متعلقة

اليونان: ليبيا مستعدة لمناقشة قضية ترسيم المنطقة البحرية

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

إسرائيل تواصل الانتهاك .. بيان عاجل من الجيش اللبناني

وزيرة الصحة تكشف اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لـ فيروس كورونا.. شاهد

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن العدوان الإسرائيلي

لاستكمال مباحثات التعاون .. وزير الزراعة يتجه إلي السودان اليوم

نشطاء فى بيروت يطالبون باريس بتجميد الأصول المشبوهة للسياسيين اللبنانيين

ترشيحاتنا

وكيل مصطفى فتحي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي مع مصطفى فتحي

أنواع الحج في الإسلام وما هو الحج المبرور؟ الإفتاء ترد

الانسياق وراء منصات الإعلام.. فشل المصريين في تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة العربية للرماية

فشل وتصريحات متناقضة.. المطالبة بإقالة حازم حسني واتحاد الرماية بعد "فضيحة" البطولة العربية

أول تعليق من الطالبة محاربة السرطان بالبحيرة صاحبة الممر الشرفي .. شاهد

على أحدث مستوى عالمي| الداخلية تطور قطاع الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

حث عليها النبي.. كلمة تُرددها بعد الفاتحة تغفر جميع ذنوبك

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ