وقعت فى الترعة.. ليلى علوي تكشف أهم الصعوبات في أعمالها الفنية ..فيديو

قالت الفنانة ليلى علوي إنني مريت بظروف صعبة في بداية التصوير بفيلم "المصير" مع المخرج يوسف شاهين ولكنها سرعان ما تلاشت في بداية التصوير.

وأضافت ليلى علوي خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية النهار أنه خلال تصوير فيلم إنذار بالطاعة جرحت يدي في الزجاج وتوقف التصوير وتم نقلي للمستشفى للعلاج .

وتابعت الفنانة ليلى علوي أنني وقعت فى الترعة في فيلم "خرج ولم يعد" ولكن أى صعوبات أخرى لا أتذكرها.

وأشارت ليلى علوي إلى أنني “مبفتكرش المنافسة لحاجتين لأن وقت ما بيحصل حاجة بكون مركزة في شغلى وحياتي ومسئولياتى ولما ببص لغيري بفرحله أكتر من نفسي وأيضا مبفتكرش أى حاجة تضايقني سواء في حياتي العامة أو الفن”.

وقالت الفنانة ليلى علوي إن الدولة كلها لازم تقف ضد سرقات الأفلام التي تحدث لأنها صناعة هامة.