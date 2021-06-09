بعد بتر قدمه.. نهال عنبر تكشف الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لها مع الفنان شريف دسوقي اثناء زيارتها له في المستشفى و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي انستجرام.

و علقت نهال عنبر قائلة :" الحمد لله الفنان شريف دسوقي في تحسن ربنا يكمل شفاك علي خير ".

يذكر أن كشف الفنان شريف دسوقي، تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه.



وقال شريف دسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية "المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك مظاهرة حب من الجميع تجاهي بعد إجرائي العملية الجراحية".



وأضاف شريف دسوقي:" مفيش حاجة اسمها يأس واقعد في البيت انا مكمل والجميع في الوسط الفني على علم بإرادة شريف دسوقي"، مضيفا:" مستمر في فترة العلاج الطبيعي وسوف أقوم بتركيب الطرف الصناعي وسأعود للعمل بإرادة اكبر ".

وتابع شريف دسوقي :" أطلب من الناس تدعولي عشان ارجع بسرعة لشغلي ، وانا متواجد في المستشفى لاستكمال علاجي وامامي حوالي 25 يوم واخرج من المستشفى".