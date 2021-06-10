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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية .. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور عادل عمر الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، عن جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية ، قائلاً : تم إنشاء أجندة الاجتماع ، لتتناول محاور معينة ، والتي ستتم مناقشتها من خلال عدة جلسات على مدار 3 أيام عمل  .

 

وتابع " الشريف " خلال مؤتمر صحفي ، أن يعقبها استخلاص مقررات هذا المؤتمر وتوصياته، وتدوينها في بيان ختامي يتم إطلاقه في اليوم الأخير من الاجتماعات ، وهو يوم الاثنين القادم .

 

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،  إن البيان الختامي للاجتماع يكون بمشاركة رؤساء مجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة أفريقية وعدد من المراقبين الدوليين.

 

وأضاف " الشريف " ، قائلاً : "نرى ذلك في جميع الاجتماعات السابقة وما صدر عنها من مقررات وبيانات "، كاشفا أن هذه البيانات يتم تداولها على نطاق واسع على المستوى الدولي، وخاصة في ظل المؤتمرات والتجمعات الإقليمية والدولية.

 

 ونوه ، أنه يتم الاستشهاد بتلك البيانات في أعمال هذه التجمعات الدولية، حيث إنه كان دائما محل فخر واعتزاز للقضاة الأفارقة على وجه عام، و القضاة في المحكمة الدستورية العليا في مصر علي وجه خاص".

 

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