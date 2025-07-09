قرار يوناني عاجل يخص دول شمال أفريقيا

أعلنت السلطات اليونانية، تعليق جميع جلسات الاستماع الخاصة بطلبات اللجوء للمهاجرين الوافدين، على متن قوارب من شمال إفريقيا ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله : إن ذلك يأتي في ظل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من ليبيا.

وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان، إن بلاده بصدد “إغلاق الطريق إلى اليونان.. وأي مهاجر يدخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه”.

وما زالت جزيرتا جافدوس وكريت اليونانيتان، تعانيان من ضغط شديد نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين خلال الساعات الماضية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، أنه تم اعتراض أكثر من 750 مهاجرًا جنوب جزيرة جافدوس وفي المناطق الساحلية لبلديتي جورتينا وهيراكليون، وذلك خلال عمليات نفذتها السلطات اليونانية بإشراف مركز التنسيق المشترك للبحث والإنقاذ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لخفر السواحل اليوناني، تم تسجيل أكبر عملية إنقاذ على بعد 25 ميلاً بحريًا جنوب شرق جافدوس، حيث تم إنقاذ 430 شخصًا كانوا على متن سفينة صيد مكتظة بالركاب، وذلك بالتعاون مع ناقلة نفط ترفع علم بنما، وتم نقل جميع من تم إنقاذهم إلى ميناء أجيا جاليني.

أما في جزيرة كريت، فقد وصفت منظمات ميدانية الوضع هناك بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا في موجات متتالية.

يذكر أن التدفقات المسجلة حتى الآن تشير إلى وجود أكثر من 8 آلاف مهاجر، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 250% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 .

