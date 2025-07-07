اليونان: اعتراض أكثر من 750 مهاجرا غير شرعي جنوب جافدوس خلال 24 ساعة

ما زالت جزيرتا جافدوس وكريت اليونانيتان تعانيان من ضغط شديد نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين خلال الساعات الماضية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أنه تم اعتراض أكثر من 750 مهاجرًا جنوب جزيرة جافدوس وفي المناطق الساحلية لبلديتي جورتينا وهيراكليون، وذلك خلال عمليات نفذتها السلطات اليونانية بإشراف مركز التنسيق المشترك للبحث والإنقاذ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لخفر السواحل اليوناني، تم تسجيل أكبر عملية إنقاذ على بعد 25 ميلاً بحريًا جنوب شرق جافدوس، حيث تم إنقاذ 430 شخصًا كانوا على متن سفينة صيد مكتظة بالركاب، وذلك بالتعاون مع ناقلة نفط ترفع علم بنما، وتم نقل جميع من تم إنقاذهم إلى ميناء أجيا جاليني.

أما في جزيرة كريت، فقد وصفت منظمات ميدانية الوضع هناك بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا في موجات متتالية.

يذكر أن التدفقات المسجلة حتى الآن تشير إلى وجود أكثر من 8 آلاف مهاجر، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 250% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 .