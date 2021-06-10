ليلة من ألف ليلة وليلة الأبرز.. أنشطة ثقافية وفنية في بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث استمر بيت ثقافة الفشن في تقديم العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" إخراج اسامة محمود، تدور أحداث العرض حول الخير والشر وإبراز دور الشيطان واتباعه في شكل كوميدي يبهر الجمهور، كما عقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة مجموعة من الشعراء في حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي 2020م "كتاب امرأة بنفسجية" للقاص مصطفي السقا عضو نادي ادب ببا ناقشة الشاعر، شريف صلاح، رئيس نادي الادب المركز والقاص محمد علام، الكاتب الناقد ابراهيم علي عبده، بجانب عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف، بالإضافة لإفتتاح معرض فني بقاعة المعارض من منتجات بعض الورش الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ناقشت المكتبة العامة بالقصر كتاب "كيف نتحرر من نار الغضب" تأليف. محمد نبيل كاظم.

نظم بيت ثقافة اهناسيا المدينة محاضرة حول "الزواج المبكر واثره في المجتمع"، واكد مسؤل النشاط ان زواج الأطفال او فى سن المراهقة، يجعل الفتيات أكثر عرضة بشكل كبير للمخاطر النفسية والصحية الشديدة في الحمل والولادة، وقد تعاني الطفلة التي تتزوج مبكراً من عزلة اجتماعية بعيدةً عن الأهل والأصدقاء ومن يشكلون مصادر دعم لها، بالإضافة إلى أنها تجد صعوبةً في التعليم والتوظيف ومعالجه هذه المشاكل تكمن فى نشر الوعى وفرض القوانين المشدده للحد من انتشار هذة العادة، وعقدت مكتبة ابوصير الملق ورشة حكى عن "من السارق" تأليف فاطمة المعزول، تضمنت القصة بعض أنواع السرقة وهى سرقة المجهود والأفكار من خلال سرقة احد الأبحاث من على أحد أجهزة الكمبيوتر الخاص بمكتبة المدرسة، كما عقدت مكتبة سمسطا ورشة حكي حول مغامرات الكمبيوتر الطائر تأليف محمود قاسم، بينما عقدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل ورشة حكي عن الدولفين.

اقام بيت ثقافة اهناسيا المدينه محاضرة بعنوان "تجنب مخاطر الإدمان والمحافظة على العادات الصحية السليمة"، تضمنت تعريف المخدارات وما تسببه من آثار نفسيه وجسمانيه، ومعاقبه القانون للشخص المتعاطى هذه المخاطر، وأنه يجب الوعى التام ومتابعه الاهل لأولادهم وعدم مصاحبه اصدقاء السوء، وتعريف الشباب بمدى خطوره هذه الظاهرة، كما يجب التركيز على الأنشطة الرياضية وممارستهم لها، ونفذ بيت ثقافة ابوصير الملق محاضره بعنوان "إعادة الملاحه لقناة السويس" القاها حماده سيد، تناول خلالها ظروف توقف الملاحه بقناة السويس قديما وحديثا ومدى تأثير ذلك بالسلب على الاقتصاد العالمى، فيما عقد قصر ثقافة شرق النيل أمسية شعرية لنادي أدب تحت التأسيس بحضور شعراء العاميه والفصحة، عمرو الروبي، امل، ابراهيم، سيد مناع والقاء عدة قصائد شعرية، ونفذ قصر ثقافة ببا مسابقة ثقافية فكر وأكسب معلومه، كما أقامت مكتبة دلاص مسابقة ثقافية عن ظاهرة اشغالات الطريق ضمن برنامج شوارعنا عنواناً بجانب لقاء حواري عن كيفية التعامل مع الطفل المعاق.