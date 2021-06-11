عقب فتحها.. القصة الكاملة لتغيير بعض أسماء الشواطئ بالإسكندرية

حالة من الجدل سادت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تغيير أسماء بعض شواطئ الإسكندرية، بعد قرار فتح الشواطئ هذا العام، وبدأ البعض في التساؤل حول أسماء الشواطئ الجديدة، وكيف يتم تغيير أسماء الشواطئ التي تحمل أسماء بعض الرموز بالمدينة الساحلية.

شاطئ أبوهيف بمنطقة سيدي بشر، من أشهر الشواطئ بالمحافظة، وهو يحمل اسم فخر إسكندرية السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف (تمساح النيل).



قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ووكيل الوزارة، إن اسم السباح العالمي يُطلق على 3 شواطئ أبو هيف ١ و٢ و٣، وكان ذلك يسبب مشكلة كبيرة وخاصة عند توقيع الغرامات وتحصيلها، بالإضافة إلى اللغط لدى الجمهور، فقررت الإدارة الإبقاء على شاطئ يحمل اسم أبو هيف تخليدا لبطلنا العظيم عبد اللطيف ابوهيف، وتغيير اسم الشاطئ الثاني، باسم إسحاق حلمي عميد السباحين المصريين، والثالث باسم إيناس حقي، عروس النيل وبطلة العالم الأولي في السباحة.

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من هو إسحاق حلمي

البطل إسحاق حلمي هو عميد السباحين المصريين وأول سباح مصري يعبر المانش والإنجليز سموه فرعون النيل وهو المثل الأعلى وإلذي ساعد السباح عبد اللطيف أبو هيف في مشواره الرياضي، ولذلك قررت إدارة المصايف تخليد اسمه.



إيناس حقي

ونظرًا لدور المرأة، أطلق اسم إيناس حقي عروس النيل، على الشاطئ الثالث، وحقي هي أول سباحة مصرية تفوز بلقب بطلة العالم الأولى في سباحة المسافات الطويلة للفتيات في فرنسا سنة 1955 وهي والدة البطلة عبلة خيري أول مصرية تعبر المانش سنة 1974وصاحبة الرقم القياسي كأصغر سباحة تعبر المانش في عمر ١٣ سنة وحتى اليوم لم يتمكن أحد من تحطيم رقمها القياسي، وهي زوجة عادل خيري نجل المسرحي العظيم بديع خيري.

وأكد اللواء جمال رشاد إننا لا نستطيع حذف أسماء الابطال الاسكندرانية الذين رفعوا علم مصر وسط ابطال العالم، وإسحاق حلمي وإيناس حقي أبطال من ذهب، ويتعين تخليد ذكراهم على الشواطئ التي تدربوا عليها، وأصبحوا أبطال فيها، ولا بد أن يأخذوا حقهم في التكريم.

