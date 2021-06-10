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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يتسبب انتشار الورم في وفاة نحو 90 بالمئة من مرضى السرطان

طفرة في عالم الطب.. علاج جديد يمنع انتشار الأورام السرطانية

خلايا سرطانية
خلايا سرطانية

يتسارع العلماء في إكتشاف أمصال وأدوية جديدة يمكن إستخدامها في علاج الأمراض المزمنة والفتاكة التي تزيد من معاناة البشر، ويأتي على رأس قائمة تلك الأمراض مرض السرطان بجميع أنواعه.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد توصل علماء من جامعة سالفورد الإنجليزية إلى آلية يمكن من خلالها وقف انتشار الخلايا السرطانية، إذ يتسبب انتشار الورم في وفاة نحو 90 بالمئة من مرضى السرطان الذين يفشل العلاج في إنقاذهم.

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وبحسب نتائج الدراسة المنشورة مؤخرًا في مجلة نيتشر، فإن الخلايا السرطانية النقيلية تقاوم العلاج الكيميائي للسرطان والعلاج الإشعاعي، مما يعزز الحاجة الطبية الملحة لوقف انتشار الخلايا السرطانية.

وحدد الباحثون أن الخلايا السرطانية النقيلية تتطلب قدرًا هائلاً من الطاقة، وتمثل الخلايا السرطانية "الأصلح" موضحين سبب مقاومتها للأدوية.

وباستخدام مستشعر خاص للكشف عن الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو الجزيء الحامل للطاقة الموجود في خلايا جميع الكائنات الحية، تمكن العلماء من عزل أكثر فاعلية للخلايا السرطانية.

وتوصل العلماء إلى أن الخلايا عالية الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) هي الأكثر عدوانية، وأكثر انتشارًا بمقدار 5 مرات.

وقال البروفيسور مايكل بي ليسانت، الباحث المشارك في الدراسة : "كانت هذه الفكرة البسيطة في متناول أيدينا طوال الوقت، لكن ارتباط أدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) بمدى عدوانية الخلايا السرطانية وفشل العلاج، يعد أمرًا جديدًا بالنسبة لنا".


واستهدف عقار "سيرتيورو" إمداد الخلايا السرطانية بالطاقة ومنع انتشار الخلايا السرطانية بنسبة 85 بالمئة تقريبًا، وتسبب في "انقطاع الطاقة" في الخلايا السرطانية فقط، بينما لم يكن له أي آثار على الخلايا الطبيعية، وبالتالي كانت الآثار الجانبية له قليلة.

ورغم أن عقار "سيرتيورو" أُعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، وأُنتج في البداية بغرض منع إنتاج الطاقة في البكتيريا، إلا أن نتائج هذه الدراسة تمهد الطريق حاليًا لتجارب سريرية جديدة خاصة بالسرطان.

أمصال وأدوية البشر السرطان جامعة سالفورد انتشار الورم

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