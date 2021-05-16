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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد مصل اللبن .. علاقته بـ فيروس كورونا

فوائد مصل اللبن
فوائد مصل اللبن

آلام العضلات من أبرز أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة، كما أنها من الأثار الجانبية أيضا التي تتركها  العدوى على المتعافين، لذلك يجب أن يتخذ الأشخاص جميع الاحتياطات لتقوية العضلات.

 

واثبتت مجموعة دراسات علمية أن مصل اللبن من أبرز المكونات التي تساعد على تقوية العضلات بطريقة سريعة، وذلك حسب موقع “healthline”.

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ونستعرض خلال التقرير التالي فوائد مصل اللبن على الصحة وعلاقته بـ فيروس كورونا :

1- مصدر للبروتين 

يتمتع بروتين مصل اللبن بقيمة غذائية عالية جدًا، وهو أحد أفضل المصادر الغذائية للبروتين عالي الجودة، كما إنه سهل الهضم للغاية، ويتم امتصاصه بسرعة مقارنة بالبروتينات الأخرى.

 

2- يعزز نمو العضلات 

يعتبر بروتين مصل اللبن ممتازًا لتعزيز نمو العضلات والحفاظ عليها عندما يقترن بتدريب القوة.

 

3- خفض ضغط الدم 

قد تخفض بروتينات مصل اللبن من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهذا بسبب الببتيدات النشطة بيولوجيًا التي تسمى لاكتوكينين.

 

4- علاج مرض السكري من النوع 2 

بروتين مصل اللبن فعال في تعديل مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله قبل أو مع وجبات عالية الكربوهيدرات، وقد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

 

5- تقليل الإلتهابات 

ثبت أن الجرعات العالية من بروتين مصل اللبن تقلل من مستويات بروتين سي التفاعلي في الدم، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.

 

6- مفيد لمرض التهاب الأمعاء

قد يكون لمكملات بروتين مصل اللبن آثار مفيدة على مرض التهاب الأمعاء.

 

7- الشعور بالشبع 

بروتين مصل اللبن مشبع جدًا، حتى أكثر من أنواع البروتين الأخرى، وهذا يجعلها إضافة مفيدة لنظام غذائي لفقدان الوزن.

 

8- إنقاص الوزن 

يعد تناول الكثير من البروتين طريقة فعالة جدًا لفقدان الوزن، وتظهر بعض الدراسات أن بروتين مصل اللبن قد يكون له تأثيرات أكبر من أنواع البروتين الأخرى.

 

9- خفض مستوى الكوليسترول

قد يؤدي تناول مكملات بروتين مصل اللبن بجرعات عالية على المدى الطويل إلى خفض مستويات الكوليسترول. 

 

10- مضاد للأكسدة 

قد تقوي مكملات بروتين مصل اللبن دفاعات الجسم المضادة للأكسدة عن طريق تعزيز تكوين الجلوتاثيون، أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في الجسم.

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