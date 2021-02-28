عدم تحمل اللاكتوز وحساسية اللبن.. اكتشف الفرق بينهما

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن حساسية الألبان من المشاكل التي تصيب عددا كبيرا من الأطفال، ويختلط على بعض الأمهات الفرق بين الحساسية وعدم تحمل الألبان.









وأضاف الدكتور مروان سالم، خلال لقاء خاص لموقع " صدى البلد" الإخباري، أن حساسية الألبان من المشكلات الصحية التي يصعب علاجها، حيث تستمر لفترة طويلة من عمر الطفل وكلما تناول الألبان ظهرت عليه أعراض الحساسية مثل الاحمرار.









وتابع: "أما عدم تحمل الألبان أو اللاكتوز، فيكون نتيجة نقص اللاكتوز، مما يجعل الطفل غير قادر على تناول الألبان ومنتجاتها، ويزول مع التقدم في السن".







