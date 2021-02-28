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مرأة

عدم تحمل اللاكتوز وحساسية اللبن.. اكتشف الفرق بينهما

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:41 ص
صدى البلد
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اسماء محمد - عدسة نور المصري
قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن حساسية الألبان من المشاكل التي تصيب عددا كبيرا من الأطفال، ويختلط على بعض الأمهات الفرق بين الحساسية وعدم تحمل الألبان.


وأضاف الدكتور مروان سالم، خلال لقاء خاص لموقع " صدى البلد" الإخباري، أن حساسية الألبان من المشكلات الصحية التي يصعب علاجها، حيث تستمر لفترة طويلة من عمر الطفل وكلما تناول الألبان ظهرت عليه أعراض الحساسية مثل الاحمرار.


وتابع: "أما عدم تحمل الألبان أو اللاكتوز، فيكون نتيجة نقص اللاكتوز، مما يجعل الطفل غير قادر على تناول الألبان ومنتجاتها، ويزول مع التقدم في السن".


وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من أنواع الحساسية الأخرى التي تصيب الأطفال، مثل حساسية القمح وحساسية الفول السوداني، لذا يجب إجراء الفحوصات اللازمة قبل إعطاء الطفل هذه الأطعمة والتأكد من ملاحظة الأعراض بسرعة وعلاجها.
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