6 فوائد صحية للزبادي اليوناني أبرزها تقليل الشهية وسد الجوع

يختلف الزبادي اليوناني عن أي نوع زبادي آخر؛ لأنه يمر بعملية مختلفة لإزالة مصل اللبن، وهو السائل الذي يحتوي على اللاكتوز، وهو سكر طبيعي موجود في الحليب ،الزبادي اليوناني هو أحد أشهر منتجات الألبان على مستوى العالم، وأثيرت الكثير من الأسئلة حوله، وكان أبرزها هل هو مفيد للصحة؟



وبحسب ما ذكره موقع "ميديكال نيوز تو داي"، فإن صنع الزبادي يمر بعملية تخمير الحليب مع بكتيريا لبنية مفيدة، ويحتوي الزبادي اليوناني على نسبة سكر أقل من اللبن العادي مع طبقة زبادي سميكة وطعمه لاذع، كما أنه غني بالكثير من العناصر الغذائية منها الكالسيوم، البروتينات، المتمم الغذائي بروبيوتيك، اليود، فيتامين بي 12.



ونكشف في السطور التالية 6 فوائد صحية للزبادي اليوناني:

مفيد لصحة العظام

يحسن صحة العظام، لأنه غني بالكالسيوم والبروتين، اللذين لهما فوائد كثيرة للعظام ويحدان من خطورة الإصابة بهشاشة العظام.



تقليل الشهية وسد الجوع

الزبادي اليوناني غني بالبروتينات، لذلك يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول، وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة "لوند" بالسويد، أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات يقلل من رغبتك في تناول المزيد من الوجبات خلال اليوم.



يعزز من التمثيل الغذائي

كشفت دراسة نشرت في جريدة "The American Journal of Clinical Nutrition" الطبية، أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات يزيد عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الإنسان في اليوم، ويفضل تناول أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات.



كما أن تناول الزبادي اليوناني كجزء من نظام غذائي متوازن، يحتوي على ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات الليفية والدهون الصحية، يساعد في عملية إنقاص الوزن وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.



يحسن صحة المعدة

يحتوي الزبادي اليوناني على المتمم الغذائي "بروبيوتيك"، وهي بكتيريا جيدة تنظم التوازن البكتيري داخل القناة الهضمية.



بناء العضلات

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني، تساعد بصورة كبيرة في بناء العضلات ومفيدة لهؤلاء الذين يمارسون الرياضة بصورة مستمرة.



يقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري

كشف باحثون من جامعة "هارفارد" خلال دراسة أجريت عام 2014، أن تناول كوب زبادي يوميًا يحمي من خطورة الإصابة بمرض السكري.​​