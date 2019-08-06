مصل اللبن وبذور الشمر .. علاج جديد يحمي الكلى من آثار الأدوية

كشفت دراسة مصرية حديثة أن هناك مصل طبيعى قادر على علاج المشاكل التى تصيب الكلى بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية خاصة دواء متداول يعالج ضغط الدم المرتفع يحتوى على حمض التينيليك، ويتكون العلاج الجديد من مصل اللبن والمستخلص الميثانولي لبذور الشمر .



أجريت الدراسة بالمركز القومى للبحوث على فئران التجارب ذات اللون الابيض حيث تم تقسيم عدد ستين من ذكور الجرذ إلى ست مجموعات متساوية عولجت عن طريق الفم لمدة ستة أسابيع على النحو التالي:

- مجموعة سليمة او الضابطة

- مجموعة سليمة تم اعطائها (200 مجم / كجم / يوم) من مستخلص بذور الشمر فقط

- مجموعة سليمة تم اعطائها (0.5جم / كجم / يوم) من مركز بروتين مصل اللبن فقط

- مجموعة سليمة تم اعطائها (1 جم/كجم -مرتان في الأسبوع) من حمض التينيليك فقط

- مجموعة تم اعطائها حمض التينيليك بالإضافة إلى مستخلص بذور الشمر؛ واخيرا

- مجموعة تم اعطائها حمض التينيليك ومركز بروتين مصل اللبن بنفس الجرعات سالفة الذكر.



قال دكتور خالد جمال الدين محمد عبد الوهاب، المشرف على فريق العمل الذى أجرى الدراسة، أن خلاصة النتائج التى توصلت لها الدراسة أن استخدام كل من مستخلص بذور الشمر ومركز بروتين مصل اللبن يمكن أن يحدا من الآثار الضارة لحمض التينليك على الكلى، وقد يعزى ذلك إلى قدرتهما على منع الجهد التأكسدى نظرًا لمحتواهما المرتفع من مضادات الأكسدة.

