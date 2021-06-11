نيللى كريم برفقة محمد صلاح في أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة من خلال حسابها بموقع انستجرام برفقة النجم كرة القدم محمد صلاح وعلقت نيللى كريم :" بنحبك".

تصدرت الفنانة نيللى كريم تريند جوجل بعد مشاركتها فى أغنية دولا دولا لفرقة المدفعجية والتى شاركتهما من قبل أغنية “مليونير” والتى قدمت فى مسلسل “100 وش” وعرض في رمضان قبل الماضى.

وكشفت فرقة المدفعجية ونيللى كريم عن حزنهم الشديد بسبب عدم تحقيق الاغنية لنجاح الذى كانوا ينتظرونه وعللوا أن السبب الرئيسى لهذا الامر هو طرحها فى توقيت غير مناسب.

نيللى كريم والمدفعجية

وكانت الفنانة نيللى كريم شاركت فرقة المدفعجية فى اغنية “مليونير” والتى عرضت ضمن أحداث مسلسل “100 وش” والذى حقق نجاحا كبيرا عن عرضه فى رمضان الماضى كما ان الاغنية لاقت نجاحا كبيرا.

وكان مشاركة نيللى كريم لفرقة المدفعجية هى المشاركة الاولى لفنانة فى عمل غنائى ينتمى الى نوعية أغانى المهرجانات وبعدها توالت الاعمال التى كانت جاذبة للممثلات بشكل خاصة وهو الامر الذى دفع أيضا أن تعيد نيللى كريم التجرة مرة اخرى من خلال اغنية “دولا دولا”.

9E87C90E-727F-4451-9317-74BB81CB4C94