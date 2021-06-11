أول تعليق من مصطفى محمد بعد فوز المنتخب الأولمبي على جنوب أفريقيا

احتفل مصطفى محمد لاعب المنتخب الأولمبي بفوز المنتخب بهدفين من تسجيله على منتخب جنوب افريقيا في المباراة التي أقيمت وديا استعدادا لأولمبياد طوكيو.



ونشر مصطفى محمد عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق عليها قائلا "احسنتم يا رفاق".



وفاز منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لاشئ ، فى مباراة جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض أولمبياد طوكيو2020 الشهر المقبل.

سجل هدفي المنتخب المصري المهاجم المخضرم مصطفى محمد في الدقيقة 18 و54 من زمن المباراة بصناعة الظهير الأيسر أحمد فتوح .

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الأولمبياد ضمن المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى استراليا.