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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سخرية لاذعة من الطيب على تصريحات إكرامي مع شوبير

صدى البلد

سخر أحمد الطيب المعلق الرياضي من تصريحات شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير اليوم.

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :" إعلامنا الرياضى في حاجة لإعادة ترتيب!! فوجئت بعد ساعة كاملة بأن الحلقة Live، وكنت اعتقد من محتواها أنها من عشرة أشهر مضت!!فراااااااااااااااااااااااااااااااغ». "

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إكرامي يكشف سر اختياره لـ بيراميدز عقب الرحيل عن الأهلي

أكد شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو حارس مصر الأول في الوقت الحالي مشددا على أنه حارس رائع.

وأضاف اكرامي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الشناوي هو خريج مصنع حراس الأهلي لذلك فأدائه وتطوره طبيعي .

وتابع أن أداء الشناوي خلال بطولة كاس العالم أمام اورجواي كان مفاجئا بالنسبة له مشددا انه كتب تغريده له عقب المباراة لتهنئته على الأداء.

وأكمل ان خلال تولي لاسارتي القيادة الفنية للأهلي شارك في 7 مباريات متتالية أثناء إصابة الشناوي ولكن عقب عودة الأخير تأكد أنه اصبح حارس ثان ولن يشارك.

وتابع أن من الطبيعي ان يرتكب الحراس بعض الأخطاء ولكن يجب ان يستمر حتي يكتسب الثقة.

 

 

 

احمد شوبير شريف إكرامي الأهلى فريق بيراميدز كأس العالم شوبير

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