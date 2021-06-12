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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير المالية: قانون الصكوك الجديد يتعامل بحق الانتفاع محدد المدة ويتوافق مع الشريعة

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية، إنه قانون الصكوك الجديد يتعامل بحق الانتفاع محدد المدة، مضيفا أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
 

وأكد معيط، في حوار مع الإعلامي محمد على خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أنه تمويل المستثمرين للمشروعات القومية في عملية الصكوك لا يعني تملكهم لها، مشيرا إلى أن تنمية البنية الأساسية توفر فرص عمل.
 

وتابع وزير المالية، أن موسم جمع الإيرادات الضريبية هو أفضل فترة لوزارة المالية، لافتا إلى أن نجحنا في خفض نسبة الدين من 108% عام 2017 إلى 88% عام 2020.

 

وأكمل الوزير، أن نجحنا في خفض نسبة الدين من 99% إلى 88% خلال عام 2020، لافتا إلى أنه نجحنا في خفض نسبة الدين العام نحو 20% خلال 3 سنوات.

 

وأكد وزير المالية، أن 250 مليار جنية تكلفة الإنفاق الإضافي في الموازنة الجديدة، مضيفا أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض من 12% إلى 6% خلال الخمس سنوات الماضية.
 

وتابع الوزير، أن الدولة حققت فائض أولي 105 مليار جنية قبل جائحة كورونا، متابعا أنه :"جت كورونا لغبطت الدنيا تماما، وخاصة في قطاعي السياحة والطيران الذين توقفا تماما، وبالتالي الخدمات المتعلقة تأثرت سلباً".
 

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