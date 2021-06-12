الإمارات ترحب بقرار السعودية الخاص بقصر الحج علي المتواجدين داخل المملكة

رحبت دولة الإمارات، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بقصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة له.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، فقد أكد خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي ، أن الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها و حفظ وسلامة أمن الحجاج و المجتمع.

كما أثنى على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال العلوم بمواجهة كورونا.

وأشار إلى أن الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها لأهمية العلم و الذي يعد محركا أساسيا في دعم القطاع الصحي و مواجهة التحديات الكبيرة لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.