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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترحب بقرار السعودية الخاص بقصر الحج علي المتواجدين داخل المملكة

الإمارات
الإمارات

رحبت دولة الإمارات، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بقصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة له.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، فقد أكد خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي ، أن الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها و حفظ وسلامة أمن الحجاج و المجتمع.

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أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

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أول تعليق من هيئة كبار العلماء حول قرار السعودية بشأن الحج هذا العام

كما أثنى على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال العلوم بمواجهة كورونا.

 

وأشار إلى أن الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها لأهمية العلم و الذي يعد محركا أساسيا في دعم القطاع الصحي و مواجهة التحديات الكبيرة لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

الحج السعودية الامارات موسم الحج مواجهة كورونا

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