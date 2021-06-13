المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب إفريقيا وديا للمرة الثانية

يخوض -فى تمام السابعة مساء اليوم الأحد- المنتخب الأوليمبي مباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.

وتغلب منتخب مصر الأوليمبي على منتخب جنوب إفريقيا فى المباراة الودية الأولى بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى محمد.

واختتم المنتخب الأولمبي تدريباته أمس السبت على ملاعب وادي دجلة السخنة استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا الثانية في السابعة مساء الغد ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

جاء المران خفيفا حرص خلاله شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على إعطاء تعليماته للاعبين وشرح بعض سلبيات وإيجابيات المباراة الأولى أمام جنوب إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر أدى الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد صادق لاعبا الفريق تدريبات علاجية وفق التقارير الطبية.

ومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه يحاول الاستفادة من اللقاء الثاني أمام جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أنه سيمنح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك في اللقاء الأول مضيفا أنه راضٍ عن أداء والتزام اللاعبين خلال المعسكر.

وقال غريب إنه على دراية كاملة بالمباريات التي لعبها المنافسين خلال أجندة يونيو سواء منتخب إسبانيا أو الأرجنتين أو أستراليا.