مدرب جنوب إفريقيا يتحدث عن شوقي غريب ورمضان صبحي

قال ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري يمتلك قدرات فنية هائلة متابعا:" طريقته في توظيف اللاعبين جيدة ".

وأضاف ديفيد توتولي خلال لقائه بفضائية “أون تايم سبورتس”، أن رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي من أفضل اللاعبين في صفوف المنتخب مشيرا إلى امتلاكه قدرات فنية فائقة .

وتابع:"منتخب مصرالأولمبي قوي جدا ولديه عناصر مميزة ومدير فني مميز ".

وأكد المديرالفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن النادي الأهلي هوالأفضل في إفريقيا في الوقت الحالي مشيرا إلي نجاح استراتيجية بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.