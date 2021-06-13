مستشفى الأهلي .. إصابة جديدة تضرب المارد الأحمر قبل مواجهة الترجي

تعرض وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مران الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وغادر وليد سليمان التقسيمة الجماعية في مران الأهلي، بعد إصابته بكدمة في القدم، إثر تدخل مشترك أجبره على عدم استكمال التدريب، والخروج لتلقي العلاج اللازم وتجهيزه للفترة المقبلة.

ويتحدد موقف وليد سليمان من المشاركة في التدريبات في مران الغد وفقا لحالته، حيث يتدرب الأهلي صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويخضع لمسحة طبية قبل السفر لتونس، مساء الثلاثاء المقبل.

ويعد وليد سليمان أقرب البدائل التي يمكن للمدير الفني بيتسو موسيماني، استخدامها لتعويض غياب محمد مجدي "أفشة"، الذي لا يزال في مرحلة التأهيل ولم يتأكد بنسبة 100% لحاقه باللقاء.

وتطير بعثة الأهلي إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

راحة في الأهلي قبل السفر لتونس

كما قرر بيتسو موسيماني المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات، بعد غدٍ الإثنين وذلك قبل 24 ساعة من السفر إلى تونس.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي ومناقشة بعض الوحدات التدريبية التي تم تخصيصها للفريق اليوم.

وشهد مران اليوم التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد اكتمال صفوف الأهلي

ومن جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، سينتظم في مران الفريق غدًا الأحد.

وقال أن اللاعب سيصل الليلة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده للمحليين.

وكشف سيد عبد الحفيظ،، إن لاعبي الأهلي الموجودين في معسكر المنتخب الأولمبي ينتظمون في تدريبات الفريق صباح الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، استعدادًا لخوض منافسات الأولمبياد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من لاعبي الأهلي كلا من مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر.