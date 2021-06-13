قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

أثار تمساح ضخم ذعر السكان المحليين في أوغندا، وشبهوه بـ "أسامة بن لادن" بعدما التهم التمساح المتوحش الذي يبلغ طوله 16 قدمًا 80 شخصًا، وخطف عدد من الأطفال.

على مدى 14 عامًا في قرية لوجانجا الصغيرة في أوغندا، اتهم السكان التمساح المتوحش البالغ من العمر 75 عامًا، والمعروف باسم "أسامة"، بارتكاب عدد من عمليات القتل الوحشية.

وأطلقو عليه اسم أسامة نسبة "لأسامة بن لادن" المسئول عن هجوم 11 سبتمبر، فقد أثار التمساح إرهاب السكان في أوغندا في الفترة بين عام 1991 إلى 2005، وزعموا أنه قضى على عُشر سكان القرية في تلك الفترة.

ووفقًا للتقارير وروايات السكان، يخرج الوحش عادة من بحيرة فيكتوريا - أكبر بحيرة في إفريقيا - ليصطاد الأطفال، ويسبح تحت قوارب الصيد متسببًا في انقلابها عن قصد كي يتمكن من اصطياد فرائسه.

ودفع القرويين إلى الاقتناع بأن هذا التمساح "خالد" أو حتى "شيطان"، بسبب طول عمره، واستمراره في قتل السكان.

تحدث رجل أوغندي شاهد وناج من هجوم مروع من قبل التمساح المخيف، عن عمليات القتل التي قام بها التمساح الذي قتل شقيقه.

وفي حديثه لصحيفة Sydney Morning Herald، ادعى Paul Kyewalyanga أنه كان يجدف في مؤخرة قاربه بينما كان شقيقه بيتر يصطاد من الأمام عندما قفز التمساح أسامة والتهمه.

يقول الصياد المرعوب بأنه صرخ طلبًا للمساعدة، لكن التمساح أمسك بساق شقيقه ين بفكيه العملاقين وبدأ في شده، محاولًا إدخاله إلى الماء.

أضاف بول: "حاولت شد أخي وتمسكت به، فيما أصر التمساح على جذبه من ساقه، لمدة خمس دقائق حتى سمعت صوت تمزق.. صرخ أخي بيتر، لقد انكسرت رجلي.. وانتصر التمسااح وسحبه إلى البحيرة.. بعد أيام قليلة وجدنا رأسه وذراعه فقط".

تشير التقارير إلى أنه مع تزايد خوف القرويين من التمساح، شعر البعض بأنهم مضطرون للصلاة في منتصف الليل من أجل أن يحميهم الله من الوحش المفترس القاتل".

اصطياد التمساح

انتهى عهد التمساح القاتل فقط عندما تم اصطياده في عام 2005، إثر مراقبة استمرت سبعة أيام وليالٍ، استدرجت مجموعة مكونة من 50 رجلاً محليًا ومسئولين عن الحياة البرية الوحش إلى فخ باستخدام زوج من رئتي البقر كطعم.

وبالفعل وقع التمساح في الفك، حيث كشفت الصور التي تم التقاطها كيف قاموا بتقييد الوحش الضخم بالحبال ورفعوه إلى مؤخرة شاحنة صغيرة، وقاموا بنقله إلى إحدى المحميات في أوغندا.