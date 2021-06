6/13/2021 4:43:17 AM

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:43 ص 6/13/2021 4:43:17 AM

مواقيت الصلاة اليوم الأحد بالقاهرة وعدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية.

أذن لصلاة الفجر اليوم الأحد في القاهرة، في الساعة 03:14 دقائق، ويؤذن لصلاة الظهر اليوم في الساعة 11:55 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:31 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب في الساعة 06:57 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 08:27 دقيقة.

مواعيد الصلاة في الاسكندرية:

الفجر: 03:14

الظهر: 12:00

العصر: 03:39

المغرب: 07:05

العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الفجْر 3:03 AM

الشروق 4:50 AM

صلاة الظُّهْر 11:55 AM

صلاة العَصر 3:33 PM

صلاة المَغرب 6:59 PM

صلاة العِشاء 8:34 PM

مواعيد الصلاة في اسيوط

الفجر:03:25

الظهر: 11:55

العصر: 03:23

المغرب: 06:51

العشاء:08:21

مواعيد الصلاة في مرسى مطروح

الفجر:03:24

الظهر: 12:11

العصر: 03:50

المغرب: 07:16

العشاء:08:46

مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الفجْر 2:52 AM

الشروق 4:40 AM

صلاة الظُّهْر 11:45 AM

صلاة العَصر 3:23 PM

صلاة المَغرب 6:49 PM

صلاة العِشاء 8:25 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:05 AM

الشروق 4:46 AM

صلاة الظُّهْر 11:43 AM

صلاة العَصر 3:13 PM

صلاة المَغرب 6:40 PM

صلاة العِشاء 8:10 PM