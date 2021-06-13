عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الأحد بالقاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد بالقاهرة وعدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية.

أذن لصلاة الفجر اليوم الأحد في القاهرة، في الساعة 03:14 دقائق، ويؤذن لصلاة الظهر اليوم في الساعة 11:55 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:31 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب في الساعة 06:57 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 08:27 دقيقة.

مواعيد الصلاة في الاسكندرية:
الفجر: 03:14 
الظهر: 12:00 
العصر: 03:39 
المغرب: 07:05 
العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الفجْر 3:03 AM
الشروق 4:50 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:33 PM
صلاة المَغرب 6:59 PM
صلاة العِشاء 8:34 PM

مواعيد الصلاة في اسيوط

الفجر:03:25 
الظهر: 11:55
العصر: 03:23
المغرب:  06:51
العشاء:08:21

مواعيد الصلاة في مرسى مطروح
الفجر:03:24 
الظهر: 12:11
العصر: 03:50
المغرب:  07:16
العشاء:08:46

مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الفجْر 2:52 AM
الشروق 4:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 6:49 PM
صلاة العِشاء 8:25 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:05 AM
الشروق 4:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:40 PM
صلاة العِشاء 8:10 PM

مواقيت الصلاة القاهرة صلاة الفجر الاسكندرية المغرب العشاء

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا.. وآبل تتخلى عن مستخدميها في الصين

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

حمل هذا التحديث فورا.. مايكروسوفت تحذر مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 10

المالية تطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه..اليوم

بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

أزمة داخل الناتو بسبب الأسلحة النووية.. وبيان منتظر بعد اجتماع بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ