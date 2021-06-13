مواقيت الصلاة اليوم الأحد بالقاهرة وعدد من المحافظات
مواقيت الصلاة اليوم الأحد بالقاهرة وعدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية.
أذن لصلاة الفجر اليوم الأحد في القاهرة، في الساعة 03:14 دقائق، ويؤذن لصلاة الظهر اليوم في الساعة 11:55 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:31 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب في الساعة 06:57 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 08:27 دقيقة.
مواعيد الصلاة في الاسكندرية:
الفجر: 03:14
الظهر: 12:00
العصر: 03:39
المغرب: 07:05
العشاء: 08:35
مواقيت الصلاة في المنصورة
صلاة الفجْر 3:03 AM
الشروق 4:50 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:33 PM
صلاة المَغرب 6:59 PM
صلاة العِشاء 8:34 PM
مواعيد الصلاة في اسيوط
الفجر:03:25
الظهر: 11:55
العصر: 03:23
المغرب: 06:51
العشاء:08:21
مواعيد الصلاة في مرسى مطروح
الفجر:03:24
الظهر: 12:11
العصر: 03:50
المغرب: 07:16
العشاء:08:46
مواقيت الصلاة في العريش
صلاة الفجْر 2:52 AM
الشروق 4:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 6:49 PM
صلاة العِشاء 8:25 PM
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:05 AM
الشروق 4:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:40 PM
صلاة العِشاء 8:10 PM