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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 13 - 6 - 2021 العديد مباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2021 بمواجهة فنزويلا والبرازيل المستضيفة بالإضافة إلى مباريات يورو 2020 ومباريات تصفيات أسيا.

موعد مباريات يورو 2020 والقنوات الناقلة لها

إنجلترا × كرواتيا – الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD MAX 1.
النمسا × مقدونيا – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 2 MAX.

هولندا × أوكرانيا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIN sports HD 1 MAX.

موعد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة لها

البرازيل × فنزويلا – الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 5 MAX.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا الودية

مصر × جنوب أفريقيا – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة علي  قناة on time sports 1.

موعد مباريات تصفيات أسيا والقنوات الناقلة لها

لبنان  × كوريا الجنوبية  –  الساعة  8 صباحا بتوقيت القاهرة على قناة الكأس (1).

 

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم منتخب مصر البرازيل يورو 2020 كوبا أمريكا كوريا الجنوبية كرواتيا انجلترا أوكرانيا لبنان النمسا القنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الأحد بطولة كوبا أمريكا

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