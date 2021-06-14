النائب أمين مسعود: إنجازات الرئيس في 7 سنوات فاقت كل التوقعات

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان إن على المصريين جميعا أن يفخروا وهم يحتفلون بأعياد ثورة ٣٠ يونيو ، مضيفا أن ما تحقق من انتصارات علي تحديات عديدة وما شهدته مصر من انجازات فاقت كل التوقعات.

ولفت مسعود فى بيان صحفى له إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع ان يكسب التحدي حيث راهن الشعب عليه حينما اختاره وكلفه بالمسئولية حيث لم يترك مجالا إلا ومد يد التطوير والتنمية فيه سواء كان صحة او تعليما أو طرقا أو عشوائيات أو غيرها.

وأوضح مسعود أن انجازات الرئيس السيسي في ٧ أعوام لم تكن لتتحقق في ٤٠ عاما لولا متابعته المستمرة وتكليفاته المحددة والواضحة لكل المسئولين.

وتوجه مسعود بالتحية إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بأعياد ثورة ٣٠ يونيو ، مشيدا بتضحيات القوات المسلحة والشرطة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلي مصرنا الحبيبة ومحاربتهم الإرهاب وقوى الشر.