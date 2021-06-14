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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أطباء جراحة العظام يشيدون بتجربة جامعة أسيوط الرائدة في مجالات الجراحات الميكروسكوبية

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

أشاد أطباء العالم فى مجال جراحة العظام بالتجربة الرائدة لـجامعة أسيوط فى مجال الجراحات الميكروسكوبية التى تُعد واحدة من أنجح مدارس العالم المتخصصة فى هذا المجال والتى تُعد أكثر الأماكن تميزاً فى تدريب وتعليم الأطباء هذا النوع من الجراحات الدقيقة والتى أسسها الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط منذ أكثر من 25 سنة وكانت له بصمته المضيئة فى إجراء مئات العمليات فى هذا المجال على مستوى العالم وليس مصر فقط.

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جاء ذلك خلال تعقيبهم على مشاركة الدكتور طارق الجمال بصفته العلمية كأحد رواد مجال جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية فى لقاء دولى عبر تطبيق زوم بمحاضرة علمية حول إعادة زراعة العظام بعد استئصال أورام العظام السرطانية فى الأطفال باستخدام الجراحات الميكروسكوبية والتي قدم فيها أهم ملامح خبرته الطبية والعلمية فى إجراء عمليات علاج زراعة العظام بعد استئصال الأورام عند الأطفال والتى أجراها في المستشفى الجامعي باستخدام الجراحات الميكروسكوبية والتي أثبتت نجاحها فى علاج الأطفال حيث ليس هناك حاجة لتركيب مفاصل صناعية ولا تحتاج تكلفة مالية عالية لإجرائها ويتم خلال استئصال كامل للورم ونتائجها تستمر طويلة العمر وليست علاج مؤقت والطفل يمكن له التحميل واستخدام مسافة بشكل كامل خلال فترة تتراوح من 6 إلى 7 شهور وكما أن العظام المزروعة تنمو بشكل طبيعى مع نمو الأطفال ولا تتأثر سلبياً بجلسات العلاج الكيماوى التى يتلاقها الطفل خلال العلاج .

وقال رئيس جامعة أسيوط أن محاضرته العلمية ضمن أبرز ثلاث محاضرات فى هذا المجال والتى تضمنت كذلك محاضرة للدكتور سكوت كوزين من جامعة لادفيا بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تناول فيها وسائل علاج قصور مرفق الكوع عند الأطفال ، كما تضمن اللقاء محاضرة علمية للدكتور محمد القطان من الملكة العربية السعودية عن عمليات علاج تشوهات اليد الخلقية .

 

 

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