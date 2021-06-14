عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة : ضبط ٧ أطنان أرز غير مطابق للمواصفات

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،  على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية .

يأتي ذلك لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين من خلال الحملات التموينية المكثفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

حملات تموينية مكبرة:

في نفس السياق نفذت مديرية التموين بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات  مكبرة بنطاق المحافظة.

 وأسفرت الحملات التموينية عن الآتي :-

- ضبط  محل  بدون ترخيص بوادي النطرون والتحفظ علي (150 شيكارة أسمدة ومغذيات زراعية  مجهولة المصدر - 11 كيس مبيد زراعى منتهى الصلاحية

- تحرير 16 محضر ضد مخابز بلدية بادكو لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل .

-  ضبط بدال تمويني بتجميعه سلع تموينية بقيمة ٢٣٥١٧ جنيه بمركز كفر الدوار وتم  ضبط (٧.٨٠٠  طن أرز مخالف - ١١٠٠ عبوة آيس كريم مجهولة المصدر  - ٥ جزارين لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - ٩٦ عبوة بسكويت مخالفة)

-  تحرير  15 محضر تمويني  بمركز ومدينة شبراخيت وتم ضبط ( 100‪0 لتر صابون سائل كلور مجهول المصدر - 260 شاسيه كهرباء مجهول المصدر) 

رفع الاشغالات داخل محافظة البحيرة

‏كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية داخل محافظة البحيرة، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين. 

محافظة البحيرة تقدم 189 ألف جنية لتنمية المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف

محافظ البحيرة اخبار المحافظات البحيرة محاربة الغش التجاري كفر الدوار محافظة البحيرة اخبار محافظة البحيرة الحملات التموينية ازالة الاشغالات

موضوعات متعلقة

لتيسير حركة المرور.. رفع 319 حالة إشغال بـ دمنهور

ترشيحاتنا

تعرف على آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء بالقانون الجديد

قانون الجمارك يجيز تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات..تفاصيل

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

يورو 2020.. التشيك تتقدم على إسكتلندا بهدف ستشيك في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ