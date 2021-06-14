محافظ البحيرة : ضبط ٧ أطنان أرز غير مطابق للمواصفات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية .

يأتي ذلك لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين من خلال الحملات التموينية المكثفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

حملات تموينية مكبرة:

في نفس السياق نفذت مديرية التموين بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات التموينية عن الآتي :-

- ضبط محل بدون ترخيص بوادي النطرون والتحفظ علي (150 شيكارة أسمدة ومغذيات زراعية مجهولة المصدر - 11 كيس مبيد زراعى منتهى الصلاحية

- تحرير 16 محضر ضد مخابز بلدية بادكو لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل .

- ضبط بدال تمويني بتجميعه سلع تموينية بقيمة ٢٣٥١٧ جنيه بمركز كفر الدوار وتم ضبط (٧.٨٠٠ طن أرز مخالف - ١١٠٠ عبوة آيس كريم مجهولة المصدر - ٥ جزارين لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - ٩٦ عبوة بسكويت مخالفة)

- تحرير 15 محضر تمويني بمركز ومدينة شبراخيت وتم ضبط ( 100‪0 لتر صابون سائل كلور مجهول المصدر - 260 شاسيه كهرباء مجهول المصدر)

رفع الاشغالات داخل محافظة البحيرة

‏كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية داخل محافظة البحيرة، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.