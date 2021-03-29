محافظة البحيرة تقدم 189 ألف جنية لتنمية المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات.

في نفس السياق قدمت جمعية الأورمان بالبحيرة ، 27 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 189 ألف جنيه بواقع 7000 جنيه لكل حالة خلال شهر مارس ؛ تنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعهم، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل .





ووجه محافظ البحيرة بإشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية على كافة الأعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياه.





اقرأ أيضا :-

سجد ولم يقم.. وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة بمسجد فى دمنهور



