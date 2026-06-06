مصر تسلم موزمبيق مستلزمات طبية ومواد غذائية لدعم الإغاثة الإنسانية

قالت وزارة الخارجية انه في إطار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في القارة الإفريقية، أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شحنة من المساعدات الإغاثية إلى جمهورية موزمبيق.

جاء ذلك لمساندة المتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددًا من المناطق خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن أضرار إنسانية ومادية واسعة.

قام السفير محمد فرغل، سفير جمهورية مصر العربية في مابوتو، بتسليم شحنة المساعدات رسميًا إلى وزيرة الخارجية الموزمبيقية ومدير الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (INGD).

لاقت هذه الخطوة تقديراً رسمياً وشعبياً واسعاً من دولة موزمبيق الشقيقة، حيث أكد الجانبان أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وتعمیق أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في أوقات الكوارث والأزمات الطبيعية.

تسببت السيول في نزوح أعداد من السكان، فضلًا عن تأثر سبع مدن بشكل مباشر وتضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتضم شحنة المساعدات كميات من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية الأساسية، في إطار دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتخفيف حدة التداعيات المعيشية التي تواجه الأسر المتضررة جراء الكارثة.

وأكدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن هذه المبادرة تعكس توجه مصر الثابت نحو دعم الأشقاء من الدول الأفريقية، وترسيخ مبادئ التعاون والتكافل الإنساني، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية واستعادة الاستقرار. كما تعرب الوكالة عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب موزمبيق، متمنيةً سرعة تعافي المناطق المتضررة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت.