قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يحسم الجدل حول مستقبل علي ماهر
جروبات الغش تنشر إجابات عربي الدبلومات الفنية بعد دقائق من توزيعه باللجان
بـ70 جنيه بالمزارع.. هبوط كبير فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت
الحضري سابقهم.. نجوم فوق سن الأربعين يتحدون الزمن فى مونديال العالم
أفرجوا عن أبو صفية.. رئيسة العفو الدولية تدين"القسوة" الإسرائيلية في غزة
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تسعى إلى تعزيز عوائد الأصول لجذب الاستثمارات الأجنبية

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

تسعى السلطات المالية والنقدية في إندونيسيا إلى تعزيز عوائد الأصول لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الروبية، بعد أن سجلت العملة أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو - في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان، ونقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - إن البنك المركزي ووزارة المالية سيعملان على زيادة جاذبية عوائد الأصول الإندونيسية لضمان عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، دون الكشف عن تفاصيل الخطة الرامية إلى تحقيق ذلك.

من جانبه.. أعرب وزير المالية بوربايا يودي ساديو، عن أمله في أن يسهم هذا التنسيق بين السلطات المالية والنقدية في تعزيز ثقة المستثمرين.

وقد تضرر اقتصاد إندونيسيا بشدة هذا العام بسبب انخفاض سوق الأسهم بأكثر من 30%، وتراجع قيمة الروبية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن خطط الإنفاق الضخمة لرئيس البلاد برابوو سوبيانتو، في حين ارتفعت إعانات الوقود بشكل كبير بسبب حرب إيران.

السلطات المالية والنقدية في إندونيسيا إندونيسيا بيري وارجيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

ترشيحاتنا

إندونيسيا

إندونيسيا تسعى إلى تعزيز عوائد الأصول لجذب الاستثمارات الأجنبية

أمريكا

وزير الطاقة الأمريكي: مفاعل "أنتاريس" النووي وصل مرحلة "التشغيل الحرج"

أرشيفي

الحرس الثوري يعلن قصف مقر الأسطول الخامس بالبحرين

بالصور

فيراري يفرض نفسه في التجارب الحرة ويشعل المنافسة قبل تأهيلات موناكو

فيراري
فيراري
فيراري

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد