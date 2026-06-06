إندونيسيا تسعى إلى تعزيز عوائد الأصول لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسعى السلطات المالية والنقدية في إندونيسيا إلى تعزيز عوائد الأصول لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الروبية، بعد أن سجلت العملة أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو - في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان، ونقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - إن البنك المركزي ووزارة المالية سيعملان على زيادة جاذبية عوائد الأصول الإندونيسية لضمان عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، دون الكشف عن تفاصيل الخطة الرامية إلى تحقيق ذلك.

من جانبه.. أعرب وزير المالية بوربايا يودي ساديو، عن أمله في أن يسهم هذا التنسيق بين السلطات المالية والنقدية في تعزيز ثقة المستثمرين.

وقد تضرر اقتصاد إندونيسيا بشدة هذا العام بسبب انخفاض سوق الأسهم بأكثر من 30%، وتراجع قيمة الروبية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن خطط الإنفاق الضخمة لرئيس البلاد برابوو سوبيانتو، في حين ارتفعت إعانات الوقود بشكل كبير بسبب حرب إيران.