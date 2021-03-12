سجد ولم يقم.. وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة بمسجد فى دمنهور

توضأ ليستعد لأداء صلاة الجمعة، ووقف في تضرع وخشوع لربه لصلاة ركعتين سنة ، ناظرًا إلى موضع سجوده ومرتلًا لبعض الآيات من القرآن الكريم، مرت دقائق بسيطة وقبل أن ينتهى من الصلاة، نزل على سجادته ولم يصعد، مما جعل الناس في حالة ذعر جعلهم يذهبون إليه في عجالة، ويذهبون به إلى المستشفى، ليصدمهم الأطباء بخبر وفاته.

محمد عبدالله أبو عقيله، البالغ من العمر ٦٠ عامًا، كان يقطن في عزبة حمزة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مات صباح اليوم أثناء أدائه لصلاة الجمعة في مسجد القرية، بعدما كان يعمل مزارعًا في أرضه بالقرية.

ويحكي أحد المصلين، أن أهالي القرية تعرضت للصدمة بعد سماع خبر الوفاة، خاصة لأنه كان بصحة جيدة : " دخل المسجد قبل صلاة الجمعة كعادته لصلاة ركعتين قبل إقامة الصلاة ولكن في السجدة الأولى توفي، الله يرحمه كان طيب ومحترم والناس كلها بتحبه، وكله زعل عليه، وهو فعلًا يستاهل النهاية العظيمة دي، هو فراقه صعبة كل أهالي القرية بكت عليه"



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