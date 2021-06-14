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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يرد على الغرب: الصين حليفة لنا

بوتين
بوتين

بينما اعتبرها الغرب تهديدا كبيرا له، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الصين ليست تهديدا بالنسبة له رغم تعزيز بكين قدراتها العسكرية.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية نشر نصها اليوم الاثنين عبر موقع الكرملين، ردا على سؤال حول العسكرة الصينية قرب حدود روسيا الشرقية: "النقطة الأولى التي أريد الإشارة إليها تكمن في أنه جرت خلال العقود الأخيرة إقامة علاقات شراكة استراتيجية بيننا وبين الصين لم يتم تحقيقها سابقا في تاريخ بلدينا".

تابع " هناك مستوى كبير للثقة المتبادلة والتعاون في كل الاتجاهات بينها السياسة والاقتصاد ومجال التكنولوجيا والتعاون العسكري التقني".

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وأضاف بوتين: "لا نعتقد أن الصين تمثل تهديدا لنا. إنها بلد صديق. وهي لا تعلننا عدوا كما فعلت الولايات المتحدة. ألا تعرفون أي شيء عن ذلك؟".

وتابع: "ثانيا، الصين دولة ضخمة وقوية يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار شخص، وأصبح الاقتصاد الصيني أكبر من الأمريكي من حيث تعادل القدرة الشرائية، كما احتلت الصين المركز الأول العام السابق من حيث مستوى التبادل التجاري مع أوروبا بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى الموقع الثاني".

واستطرد بوتين بالقول أن "الصين تتطور. وأفهم أن مواجهة تنطلق معها، نحن نرى ذلك، والكل يفهمون هذا الأمر"، متسائلا: "ما هو الداعي للاختباء والتخوف من هذه المسائل؟".

وأكد في هذا الصدد أن تطور الصين لا يثير تحفظ الروس، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي الدفاعي لموسكو يقع على مستوى عال جدا، و"الأهم هو طابع ومستوى علاقاتنا مع الصين".

كما اعتبر الرئيس الروسي أنه لا يوجد أي سبب لتشعر روسيا بقلق من زيادة الصين عدد حاملات طائراتها إلى 4، لافتا إلى أن الولايات المتحدة على سبيل المثال تمتلك حصيلة أكبر بكثير من هذه السفن.

 

روسيا التبادل التجاري الولايات المتحدة الاقتصاد الصيني الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التعاون العسكري السياسة والاقتصاد صيني الصين

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