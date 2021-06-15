الإمارات تشارك في اجتماعات الجامعة العربية بالدوحة لبحث تطورات سد النهضة

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اللذين يعقدان اليوم في الدوحة لبحث تطورات قضية سد النهضة.

وبحسب وكالة وام يرأس وفد دولة الإمارات في الاجتماعين الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب مصر والسودان لبحث تطورات أزمة سد النهضة.

وكانت مصر والسودان قد أكدتا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والدولية والقارية، لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونياً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي.