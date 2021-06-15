الإمارات تعلن طريقة تجديد الهوية الشخصية إلكترونيا

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، عن 5 خطوات؛ من أجل تجديد الهوية الشخصية إلكترونيا.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”، الخطوات الخمس، التي تتم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتوفر على أجهزة الهواتف المحمولة.

وتبدأ الخطوات الـ5 بالتسجيل وإنشاء حساب عبر هذه المنصات، ثم الضغط على خدمة تجديد بطاقة الهوية، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

وعقب ذلك، تصل للمستخدم، رسالة، تفيد بنجاح ما قام به، ثم تأتي الخطوة الأخيرة، وهي استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات التي يتم ادخالها أثناء القيام بهذه الخدمة عبر الموقع الالكتروني أو الهاتف.