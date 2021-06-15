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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن طريقة تجديد الهوية الشخصية إلكترونيا

الهوية الشخصية في
الهوية الشخصية في الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، عن 5 خطوات؛ من أجل تجديد الهوية الشخصية إلكترونيا.

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وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”، الخطوات الخمس، التي تتم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتوفر على أجهزة الهواتف المحمولة.

وتبدأ الخطوات الـ5 بالتسجيل وإنشاء حساب عبر هذه المنصات، ثم الضغط على خدمة تجديد بطاقة الهوية، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

وعقب ذلك، تصل للمستخدم، رسالة، تفيد بنجاح ما قام به، ثم تأتي الخطوة الأخيرة، وهي استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات التي يتم ادخالها أثناء القيام بهذه الخدمة عبر الموقع الالكتروني أو الهاتف. 

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