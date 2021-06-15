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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تغير أعراضه .. احذر 3 علامات جديدة تؤكد الإصابة بكورونا

أعراض جديدة لكورونا
أعراض جديدة لكورونا

حدد الخبراء 3 أعراض جديدة أساسية لسلالة كورونا الهندية المتحورة "دلتا"، حيث تظهر على المصابين في بريطانيا أعراض أساسية تمثلت في الصداع، سيلان الأنف، وألم الحلق، فيما لم تذكر الحمى بشكل أساسي.

 

توصلت الأبحاث إلى أن العَرَضَين الجديدين، بالإضافة إلى التهاب الحلق، هما الآن أكثر 3 أعراض شيوعًا قد تم رصدها في بريطانيا لمتحور كورونا الهندي "دلتا" لـ Covid، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

أعراض سلالة دلتا في بريطانيا

يعتقد العلماء أن التغيير مرتبط بارتفاع السلالة المتحورة دلتا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند وتمثل الآن 90% من حالات كورونا في المملكة المتحدة البريطانية.

 

وأكد البروفيسور «تيم سبيكتور» مدير تطبيق Zoe Covid Symptom، أنه بالإضافة  الى الأعراض الجديدة لا يزال يتعين على الناس البحث أيضا عن الأعراض "العادية" لكورونا، بما فيها السعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

 

ومع ذلك ، فإن بيانات فريقه - بناءً على الأعراض التي سجلها الآلاف من الأشخاص على التطبيق - وجدت أن هذه الأعراض أصبحت الآن أقل شيوعًا.

 

يقول البروفيسور سبيكتور: "منذ بداية شهر مايو، ونحن نبحث في أهم الأعراض لدى مستخدمي التطبيق واكتشفنا أن الأعراض تغيرت ولم تعد واختلفت عن السابق".

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