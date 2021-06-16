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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وزير المالية يكشف فوائد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية

الجدعان يوضح تأثير
الجدعان يوضح تأثير دمج "التقاعد" في التأمينات الاجتماعية

كشف وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد بن عبدالله الجدعان، فوائد قرار مجلس الوزراء السعودي، بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال “الجدعان” إن الدمج عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويُسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويرفع الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

وعن تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي، أوضح الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

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وأشار وزير المالية إلى أن  قرار الدمج يأتي امتدادا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاما تكافليا يعزز الحماية الاجتماعية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" رفع “الجدعان”، شكره، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء مجلس الوزراء السعودي خادم الحرمين الشريفين وزير المالية الجدعان محمد بن عبدالله الجدعان

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