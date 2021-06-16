روان بن حسين داخل طائرة خاصة في أحدث ظهور.. صور

ظهرت عارضة الأزياء والمطربة الكويتية روان بن حسين، وهي داخل طائرة خاصة، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"



ونشرت روان بن حسين، صورًا لها باطلالة جذابة مرتدية ترنج باللون الاحمر واعتمدت على ماكياج مميز وظهرت بشعرها باللون البني منسدلا على كتفيها، حيث نالت الصور إعجاب متابعيها.



يذكر ان الكويتية روان بن حسين، طرحت مؤخرا أول فيديو كليب غنائي لها، بعنوان "كان ياما كان" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية روان بن حسين "كان ياما كان"، كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.



روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.