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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين للمملكة من جميع الجنسيات

التلقيح في السعودية
التلقيح في السعودية

طالبت الجوازات السعودية، اليوم الأربعاء جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.

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رسميا.. إقامة صلاة الجنائز في جوامع ومساجد السعودية

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وقالت الجوازات السعودية إن هذا القرار يأتي لتسريع إجراءات دخولهم إلى السعودية، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وأضافت الجوازات السعودية إن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

واشارت الحوازات السعودية إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا  في المملكة

من ناحية أخرى، أصدر وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، قرارا عاجلا  بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

ونص القرار علي أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات وهي أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة بحانب تخصيص باب لنقل الجنازة، على أن يسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

فيروس كورونا المستجد مجلس التعاون الخليجي كوفيد19 وزير الشؤون الإسلامية الجوازات السعودية

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