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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة: تخفيضات على الرحلات الداخلية لتنشيط الحركة قريبا

صدى البلد

قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن اعتماد السياحة المصرية على "كيو أر كود" للتأكد من صحة إجراء السائحين لتحاليل كورونا أمر رائع، موضحة: هذا الكود سيساهم بكشل كبير في عودة السياحة.
 

واضافت "سها بهجت" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،  أن هذا القرار سيجعل الجميع يشعر بالامان، ونتمنى أن يكون لهذا القرار رد فعل مطمئن من قبل السائحين.
 

وأوضحت المتحدث باسم وزارة السياحة، أن مصر تعمل على إعادة تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال عرض الكثير من التخفيضات، منوه إلى أن الوزارة قدمت حملة إعلانية على السوشيال ميديا من أجل دعم السياحة الداخلية.
 

وأشارت إلى أن الحملة تعمل على تعريف المواطنين بالاماكن السياحية، منوه إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن المبادرات الخاصة بالسياحة الداخلية.
 

وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد تحسن في السياحة الداخلية والخارجية.
 

وزارة السياحة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة كورونا السياحة الداخلية اخبار التوك شو

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