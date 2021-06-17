بكري يعرض تعليق النائب محمد أبو العينين حول هجوم الأعضاء على وزير البترول.. فيديو

عرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” تعليق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على هجوم الأعضاء على وزير البترول.



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن المناقشات الساخنة في جلسة اليوم بالبرلمان وملاحظات النواب على وزير البترول تؤكد حرص أعضاء المجلس وشعورهم بالمسئولية أمام دوائرهم.

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان بحضور طارق الملا، وزير البترول: هذه المناقشات لا تقلل من المجهود الذي تقوم به وزارة البترول خصوصا فيما يتعلق بمجال الاستكشافات.

وأشار أبو العينين، إلى أن ملخص المطلوب، هو توصيل الغاز للمنازل والتعيينات، قائلا: "النواب عندهم حق في ذلك".

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وطالب أبو العينين بوضع خطة للترويج لصورة مصر وسياساتها وتشريعاتها الاقتصادية

وأكد وكيل البرلمان، أن قطاع البترول احتل المركز الأول في الاستثمارات، مشيرا إلى أنها 74% من إجمالي الاستثمارات، فضلا عن أن القطاع يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساءل أبو العينين: ما هو الوزن النسبي للعمالة بعد هذه الزيادة في الاستثمارات بقطاع البترول؟، متابعا أنه آن الأوان أن يُفتح الباب أمام المستثمر الصغير في قطاع البترول.

وطالب وكيل مجلس النواب بأن يكون هناك شركات للاكتشاف والإنتاج بما يساهم في جعل مصر سوقا مركزيا في مجال البترول، لاسيما في ظل وجود عدد كبير للشركات الأجنبية العاملة في مصر بقطاع البترول.

وشدد أبو العينين، على ضرورة أن يكون إنشاء الشركات في كل المناطق على مستوى الجمهورية، وخصوصا في الصعيد لتوفير فرص عمل.

وقال: “إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير للمساهمة بـ100 جنيه وألف جنيه بما سيعمل على توفير فرص العمل”.

وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية العمل على تعظيم القيمة المضافة للصناعات الجديدة، لاسيما في مجال البترول، قائلا: “كلنا ثقة في الوزير بأن يقوم بذلك”.