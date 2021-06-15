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أبو العينين يطالب وزير البترول بسرعة توصيل الغاز للمنازل وزيادة الوزن النسبي للعمالة.. ويؤكد: آن الأوان لفتح الباب أمام المستثمر الصغير بهذا القطاع

النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين وكيل مجلس النواب في الجلسة العامة للبرلمان:

• مناقشات النواب مع وزير البترول تؤكد شعورهم بالمسئولية أمام دوائرهم

• انتقاد طارق المُلا لا يقلل من المجهودات التي تقوم بها وزارة البترول

• قطاع البترول احتل المركز الأول في الاستثمارات بمصر.. ويمثل 24% من الناتج المحلي

• لابد من إنشاء شركات للاكتشاف والإنتاج لتحويل مصر إلى سوق مركزي في البترول

• يجب تعظيم القيمة المضافة للصناعات الجديدة خاصة في قطاع البترول


قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن المناقشات الساخنة في جلسة اليوم بالبرلمان وملاحظات النواب على وزير البترول تؤكد حرص أعضاء المجلس وشعورهم بالمسئولية أمام دوائرهم.

 

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان بحضور طارق الملا، وزير البترول: هذه المناقشات لا تقلل من المجهود الذي تقوم به وزارة البترول خصوصا فيما يتعلق بمجال الاستكشافات.

 

وأشار أبو العينين، إلى أن ملخص المطلوب، هو توصيل الغاز للمنازل والتعيينات، قائلا: "النواب عندهم حق في ذلك".

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وأكد وكيل البرلمان، أن قطاع البترول احتل المركز الأول في الاستثمارات، مشيرا إلى أنها 74% من إجمالي الاستثمارات، فضلا عن أن القطاع يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساءل أبو العينين: ما هو الوزن النسبي للعمالة بعد هذه الزيادة في الاستثمارات بقطاع البترول؟، متابعا: آن الأوان أن يُفتح الباب أمام المستثمر الصغير في قطاع البترول.

 

وطالب وكيل مجلس النواب بأن يكون هناك شركات للاكتشاف والإنتاج بما يساهم في جعل مصر سوقا مركزيا في مجال البترول، لاسيما في ظل وجود عدد كبير للشركات الأجنبية العاملة في مصر بقطاع البترول.

 

وشدد أبو العينين، على ضرورة أن يكون إنشاء الشركات في كل المناطق على مستوى الجمهورية، وخصوصا في الصعيد لتوفير فرص عمل.

وقال: إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير للمساهمة بـ100 جنيه وألف جنيه بما سيعمل على توفير فرص العمل.

 

وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية العمل على تعظيم القيمة المضافة للصناعات الجديدة، لاسيما في مجال البترول، قائلا: كلنا ثقة في الوزير بأن يقوم بذلك.

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