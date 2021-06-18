أبرز جراحي العظام بالعالم.. يستعرض الجديد في جراحات مناظير العمود الفقري في الدورة العالمية بجنوب إفريقيا



يحاضر الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم الموافق 18 يونيو 2021 عن بعد في الدورة العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري و المنعقدة في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا بالتعاون مع جامعة Witwatersrand



يشارك في هذه الدورة مئات من جراحي العمود الفقري على مستوى العالم . وتعد جراحة العمود الفقري بالمنظار من أحدث أنواع الجراحة في العالم، وأقلها مضاعفات، وأخفها آلاما، حيث تتم من فتحات صغيرة جدا لا تتجاوز 1 سم فقط .



يذكر أن الدكتور عبد الفتاح سعود تولى رئاسة الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري وعضو لجنتها التنفيذية حتى الآن .وكانت الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري قد كرمت الدكتور عبد الفتاح سعود في سبتمبر الماضي ، تقديرًا لإسهاماته العلمية في التدريس و تدريب مئات من جراحي العمود الفقري بمختلف دول العالم.



و يعد الدكتور عبد الفتاح سعود من أبرز جراحي العظام والعمود الفقري في العالم حيث تم تسجيل العديد من الابتكارات المعروفة دوليًا باسمه في مجال جراحة العمود الفقري منها ابتكار عملية جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية و المسجلة في كبريات المراجع والدوريات العالمية باسمه.

الجدير بالذكر أشاد الإصدار الأول للمجلة CLOUD الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والذي جاء تحت عنوان ( تواصل قادة التحول الرقمي بالجامعات )، بالتجربة الرائدة لـ جامعة عين شمس في التعليم الهجين و ودورها البارز في التعامل مع متغيرات التعليم العالي بسبب جائحة COVID 19 العالمية .

وقد أبرز الإصدار الأول للمجلة دور جامعة عين شمس الرائد برئاسة أ.د. محمود المتينى فى إنشــاء International Institute of On line Education (IIOE) ، وهو المعهد الدولي الذى أنشئ عام 2019 برعاية منظمة اليونسكو والتابعة للمعهد الدولي للابتكار في التعليم العالي UNESCO – ICHEI وأشـاد الإصدار الأول للمجلة بالإنجازات التي تحققت في هذه المبادرة في ظل رئاسة جامعة عين شمس للدورة الأولى للمعهد .

وقد نشــرت المجلة مقالاً هاماً من تحرير الدكتور عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ) و الدكتور منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ) عن تجربة قطاع التعليم والطلاب في التحول إلى نظام التعليم الهجين والتعامل المثالي مع متغيرات التعليم العالي الناتجة عن الجائحة .

تكريم رئيس جامعة عين شمس

وتصدر هذا المقال كل البحوث المنشورة في المجلة والجدير بالذكر أن المعهد الدولي للابتكار في التعليم العــالي برعاية منظمة اليونسكــو قد منح أ.د. محمود المتينى ( رئيــــس جامعة عين شمس ) و أ.د. عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) جائزة القيادة الفائقة تقديرا لدور جامعة عين شمس في دفع مبادرات الابتكار في التعليم العالي ، كما منح المعهد شهادة التقدير الفائق لـ أ.د. منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم لجهودها الكبيرة في دعم مبادرات التحول للتعلم عن بعد والتعليم الهجين وجهود دعم المعهد الدولي للتعليم عن بعد .