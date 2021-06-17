مرتضى منصور عنده حق.. عضو الزمالك السابق: أبناء النادى سبب أزمته

هاجم إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادى الزمالك، بعض أبناء نادى الزمالك.

وقال خلال حواره مع برنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر قناة “أم بي سي مصر”، أن نادى الزمالك غير مستقر بفعل أبناء النادي، مؤكدا: "مرتضى منصور عنده حق أن المشكلة في أبناء الزمالك".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادى الزمالك، أن الدولة تساند نادى الزمالك وليس العكس.

وأكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادى الزمالك، أن أحمد حسام ميدو وحازم إمام من أبناء نادى الزمالك المخلصين.

وفاز الزمالك على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري، التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة أسوان اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري لتدريبات استشفائية غدا بالنادي.



وسيخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدون مباراة ودية غدا أمام فريق الأمل بالنادي بناءً على قرار المدير النفي الفرنسي.

وفاز الزمالك على أسوان بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 58 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد أسوان عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.