نقاش ساخن بين طارق يحيى وسيف زاهر بشأن فرجاني ساسي

دار حوار ساخن بين طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق والإعلامي سيف زاهر بشان فرجاني ساسي نجم الفريق والذي أعلن عن رحيله عقب انتهاء عقده مع الفريق

ودافع يحيي عبر قناة “ اون تايم سبورت ” عن فرجاني ساسي مؤكدا انه قدم الكثير للفريق وساهم في تحقيق عدد من البطولات مشددا ان حب الجماهير لن يتاثر برحيله عن الفريق باسلوب غير للائق

وأضاف ان فرجاني عقده انتهى مع الفريق ومن حقه التوقيع لاي فريق اخر بمقابل مادي يراه مناسبا مشددا ان ساسي لم يقم باهانه الزمالك او الاساءه له بالرحيل عن الفريق

وأكمل ان ساسي من الممكن ان يجدد عقده مع الزمالك في اي وقت خاصه وانه لم يتعاقد مع فريق جديد حتى الان

وعلى الجانب الاخر هاجمه زاهر مؤكدا ان الزمالك قيمة كبيره وجماهير الفريق كنز لا يعوض مشددا ان ساسي لم يعلن عن موقفه بشكل صريح من قبل وترك الجميع ينتظر تجديد تعاقده

وأضاف ان في حال ضياع لقب الدوري من الزمالك سيكون ساسي احد اهو اسباب الهزيمة مشددا ان الجماهير بكل تاكيد ستتاثر وسيفقد ساسي حب الجماهير له

وأكمل ان اشرف بن شرقي نجم الفريق مثلا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق لذلك لابد وان يكون هناك فارق بين من يحب الزمالك ومن يبحث عن مصلحته دون النظر لاي اعتبارات اخري