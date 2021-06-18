بسبب قطة.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين بـ دار الأوبرا للتحقيق |تفاصيل

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إحالة المسئولين بـ دار الاوبرا إلى التحقيق على خلفية اتهامات بالتعامل بشكل غير آدمى مع قطة ووجهت بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولا بأول.

يأتي هذا بعد تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام تعامل موظفي الأوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير آدمية.

وأشارت إلى التزام وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن، موضحة أن من ستثبت إدانته أو تورطه سوف ينال العقاب طبقا للقانون وسيتم محاسبته وردع المخطئ فورا حتى لا يتكرر هذا الأمر.

انتشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول قتل احدى القطط التى ظهرت بدار الأوبرا أثناء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، جاء فيه: «فاجعة أخلاقية وإنسانية حدثت أمس في دار الأوبرا، وزارة الثقافة ودار الأوبرا قتلوا قطة المهرجان، فاكرين القطة المشهورة اللي تصدرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير وقد إيه كانت طيبة وبتحب الناس وفعلا مسابتش واحد في المهرجان غير وسلمت عليه، القطة دي طيبة جدا واتشهرت وناس ممكن أصبحوا يروحوا مخصوص يلعبوا معاها وجت من كام أسبوع خلفت 3 أطفال قمرات جدا، وفرحانة بيهم وقاعدة بيهم على جنب والناس بتروح تأكلها في مكانها، تخيلوا إن إدارة الأوبرا قامت بالتخطيط لقتل القطة الجميلة دي، وقالك إيه ده إزاي جنينه الأوبرا فيها قطة وكمان خلفت.. دي تتقتل.. واستغلوا جوعها وجابوا علبة تونة ووضعوا فيها السم!».

من جانبها، أوضحت دار الأوبرا، في بيان لها، أنها لم تسمم القطة أو تحاول أن تقتل صغارها كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما حدث لها هو أن القطط والكلاب الضالة كانت انتشرت بشكل كبير داخل مقر الأوبرا، ولكونها منظمة حكومية أبلغت الطب البيطري حتى يجري التعامل مع الأمر دون تدخلها في أي شأن».

وأشارت الأوبرا إلى أنها ستفتح تحقيقا موسعا لمعرفة ما حدث بالتحديد للقطة.